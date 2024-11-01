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Власти Казани хотят довести ставку туристического налога до 5% к 2029 году
Власти столицы Татарстана планируют постепенно повысить туристический налог, который начнет взиматься с 2025 года, до 5%. Проект соответствующего решения Казанской городской Думы сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
В случае принятия решения в 2025 году ставка сбора составит 1% от стоимости проживания в гостинице, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а в 2029-м — 5%.
Ранее, 12 июля, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий муниципальным властям устанавливать туристический налог. Максимально допустимая ставка сбора с 2025 по 2029 год будет увеличиваться на 1 процентный пункт ежегодно.
Таким образом, мэрия столицы РТ намерена собирать туристический налог по максимально допустимой в конкретный момент времени ставке.
Накануне стало известно, что с 1 января 2025 года в столице Татарстана начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальная сумма при этом в соответствии с федеральным законодательством составит 100 рублей в день.
Подробнее о новом налоге читайте в материале «Татар-информа» «Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?»
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