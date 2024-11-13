В Болгаре, как и в Казани, хотят ввести туристический налог с 2025 года

В Болгаре вслед за Казанью хотят ввести туристический налог. Соответствующий проект городского совета сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Если документ одобрят, то с 1 января 2025 года ставка налога составит 1%.

Причем ставку с каждым годом планируют увеличивать. В 2026 году – до 2%, в 2027-м – до 3%, в 2028 году – до 4%, а начиная с 2029 года – до 5% от налоговой базы. Порядок исчисления туристического налога в Болгаре будет определяться в соответствии со ст. 418.7 Налогового кодекса РФ.

Напомним, власти Казани планируют ввести туристический налог с 2025 года. Причем с путешественников надеются собрать более 150 млн рублей. Радости не разделяют отельеры, на которых возложат обязанность собирать «дань с туристов» и вести документацию. О плюсах и минусах такого решения – в материале «Татар-информ».