В Ейске объяснили учениями звуки взрывов в районе аэродрома

Сегодня вечером в Ейске были слышны звуки взрывов и сирены. Горожане написали об этом в социальных сетях и опубликовали видеозапись пожара, начавшегося, предположительно, в районе аэродрома. Однако глава Ейского района Роман Бублик объяснил происходящее военно-тактическими учениями.

«<…> напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения <…>. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», — написал руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.

Кроме того, Бублик призвал горожан «критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения».

До этого публицист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале предположил, что к взрыву может быть причастен БПЛА-камикадзе. Сходную точку зрения высказали и авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Ранее местные власти сообщали, что на полигоне «Ейский» с 1 февраля по 31 мая будут организованы тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации, причем мишени могут запускаться и за пределами полигона, в районе села Воронцовка и поселка Морской. На это время проход на территорию полигона был запрещен.