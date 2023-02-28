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В Ейске объяснили учениями звуки взрывов в районе аэродрома
Сегодня вечером в Ейске были слышны звуки взрывов и сирены. Горожане написали об этом в социальных сетях и опубликовали видеозапись пожара, начавшегося, предположительно, в районе аэродрома. Однако глава Ейского района Роман Бублик объяснил происходящее военно-тактическими учениями.
«<…> напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения <…>. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети», — написал руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.
Кроме того, Бублик призвал горожан «критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения».
До этого публицист Юрий Подоляка в своем Telegram-канале предположил, что к взрыву может быть причастен БПЛА-камикадзе. Сходную точку зрения высказали и авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».
Ранее местные власти сообщали, что на полигоне «Ейский» с 1 февраля по 31 мая будут организованы тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации, причем мишени могут запускаться и за пределами полигона, в районе села Воронцовка и поселка Морской. На это время проход на территорию полигона был запрещен.
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