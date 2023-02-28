В Белгороде сбитый беспилотник залетел в окно квартиры

Один из сбитых над Белгородом беспилотников залетел в окно квартиры. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«<…> БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим», — написал мэр, уточнив, что организован оперативный штаб.

Кроме того, по словам мэра, обломки дронов найдены еще на двух улицах, «незначительно повреждены три машины». «Главное, что никто не пострадал. Завтра же возьмемся за восстановление поврежденного имущества», — заверил мэр.

Ранее о падении на Белгород обломков трех БПЛА рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.