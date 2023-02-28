Минобороны РФ: Киев попытался атаковать дронами объекты в Адыгее и Краснодарском крае

Сегодня ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников объекты в двух регионах РФ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале.

«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея», – говорится в сообщении.

Оба дрона были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ – они потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один аппарат упал в поле, другой, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.