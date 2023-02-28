Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника под Коломной

Вблизи деревни Губастово в Подмосковье упал беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал», – говорится в публикации.

Губернатор отметил, что в итоге инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – отметил Воробьев.

ТАСС со ссылкой на Минэнергетики региона сообщало, что никаких чрезвычайных ситуаций в связи с падением БПЛА не произошло. «Станция принадлежит "Газпрому". Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме», – рассказали в ведомстве.