«В его глазах я снова вижу смерть дочери»: почему серийный убийца Птицин снова в суде

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Доходов у Птицина не было, а значит, не было и отчислений»

Сегодня в Авиастроительном суде Казани состоялось слушание по иску судебных приставов – обращение на взыскание имущества с серийного убийцы Игоря Птицина. Уже в который раз приставы пытаются продать его квартиру, чтобы возместить моральный вред пострадавшим от его преступлений.

Сам Птицин, несмотря на вынесенный ему приговор о пожизненном заключении, видимо, не теряет оптимизма и все еще планирует вернуться в родную квартиру.

Игорь Птицин – серийный убийца, совершивший ряд жестоких преступлений. Его жертвами были женщины и девочки, он убивал и насиловал в лесопарковой зоне в районе казанского озера Глубокое.

Сегодня он находится в колонии особого режима, там же проходит принудительное психиатрическое лечение. В заседании суда он участвовал по видео-конференц-связи. Двум матерям своих несовершеннолетних жертв он по решению суда должен по 2 миллиона рублей. Эта выплата будет зачтена как компенсация морального вреда. Сколько он должен остальным пострадавшим, неизвестно.

«Сегодня на процессе очень хотела присутствовать мать убитой Ксении Антоновой. Недавно она потеряла часть ноги, у нее нет квартиры. Она хотела приехать, но физически не смогла бы подняться на четвертый этаж в инвалидной коляске. Деньги не вернут ей дочь, но они хотя бы позволят ей купить необходимые лекарства», – рассказала мать еще одной убитой Птициным – Дарьи Максимовой – Марина Максимова.

Как выяснилось, в 2022 году он выплатил по 350 тысяч матерям Дарьи и Ксении, значит, на сегодняшний день он должен им по 1 миллиону 650 тысяч. Однако выплаты поступали нестабильно, а если и поступали, то были мизерными, например по 173 рубля каждой. Поэтому судебные приставы после многочисленных обращений матерей убитых девушек в прокуратуру решили продать его квартиру с аукциона.

Жилье Птицина должно уйти с молотка, а вырученная за нее сумма – на выплаты. Однако все упирается в то, что по закону эту квартиру невозможно продать как единственное жилье заключенного.

«Доходов у должника не было, а значит, не было и отчислений. Увы, пока что нет необходимых регламентаций по данному вопросу, формально данное жилье является единственным и на него действует имущественный иммунитет. Однако наша позиция строилась на том, что когда человек осужден на пожизненное заключение, такое жилье не может считаться единственным», – рассказала представитель третьих лиц по иску службы судебных приставов Авиастроительного района Анна Овчинникова.

«Почему настоящие потерпевшие не подают никаких исков?»

Птицин, как оказалось, и сам не против продажи своей квартиры. Сегодня он и его представитель сделали предложение – продать жилплощадь подороже, отдать 2 миллиона Птицину для покупки новой квартиры, остальное же пустить на уплату долга.

«Почему настоящие потерпевшие не подают никаких исков, а вы – да? Я не убивал Дарью Максимову! Прокурор обещал скостить мне срок, если я возьму на себя ее убийство, против меня не было никаких доказательств по этому эпизоду», – высказался Игорь Птицин.

Представитель Птицина негодовал не меньше его. Ему по какой-то причине не нравились объективы видеокамер. Поначалу он даже покинул зал суда, хотя представители СМИ находились там с разрешения председательствующего на процессе судьи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Кто ты такой? Да ты вообще никто», – обратился к одному из журналистов представитель Игоря Птицина Юрий Лобачев.

Иск был отклонен. Но матери убитых девушек не собираются сдаваться. Они намерены идти до конца, и следующий их шаг – обращение в законотворческие органы за разъяснениями данного случая. За неимением прецедентов они собираются создать свой.

«Он представлял, что снова убивает мою дочь»

Дело Птицина вызвало огромный резонанс, его так и называли «дело об убийстве Дарьи Максимовой». Птицин напал на 17-летнюю Дарью в 2011 году недалеко от озера Глубокое в Кировском районе Казани. Забил ее насмерть арматурой и изнасиловал.

Позже на этапе следствия выяснилось: Дарья не единственная жертва. Серия из 13 убийств и нападений тянулась с 2009 по 2011 год. Преступления происходили в районе Тэцевской, но большая часть в районе Глубокого озера.

Сам Птицин далеко не маргинал. Соседи и знакомые называли его крайне образованным и эрудированным человеком. Он имел диплом историка, хотя по профессии не работал. Трудился охранником на одном из казанских заводов, жил с матерью.

После задержания Игорь не стал отрицать вину, сознавшись и даже поблагодарив в конце судью и прокурора за приговор. Почему он отказался от признательных показаний по основному эпизоду своего дела – неясно.

«Как я могу ему верить? Я была на всех процессах, когда он рассказывал обо всем, я смотрела ему в глаза и видела, как он представляет, что снова убивает мою дочь», – рассказала Марина Максимова.

Что не менее интересно, еще недавно квартира, за которую идет борьба, сдавалась в аренду. Предположительно, руководила этим процессом сожительница Птицина, некая гражданка Абрамова. Денег, получаемых от сдачи жилья, родители жертв Игоря так и не увидели.