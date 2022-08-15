Мать убитой Даши Максимовой: «Какое может быть раскаяние? Он заслуживает смертной казни»

Самой высшей меры наказания ждет для «казанского маньяка» мать погибшей в 2011 году Дарьи Максимовой. Женщина ждала правосудия больше десяти лет, и сегодня она пришла в суд, чтобы дать показания против обвиняемого в убийстве ее дочери. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Верховный суд Татарстана начал допрашивать потерпевших по делу «казанского маньяка» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вернуться в прошлое и заново вспомнить все детали тех печальных дней предстоит матерям погибших от рук маньяка девушек, а также тем, кто едва не стал его жертвой. Сегодня Верховный суд Татарстана начал допрашивать потерпевших по делу «казанского маньяка» и вызвал на допрос мать убитой в 2011 году Даши Максимовой.

На скамье подсудимых – 50-летний житель Казани Игорь Птицын. Именно против него сегодня Фемида выслушает показания до сих пор убитой горем матери.

«Я очень волнуюсь. Даже не могу сейчас говорить», – обмолвилась парой слов до начала процесса мать погибшей Даши Марина Максимова.

Суда над обвиняемым в убийстве единственной в семье дочери женщина ждала 11 лет. Дело рассматривается в закрытом режиме, позицию гособвинения поддерживает лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«Я считаю, что он заслуживает смертной казни. И если мораторий на смертную казнь будет отменен, то я буду ходатайствовать о том, чтобы ему выбрали самую высшую меру наказания», – заявила Марина.

Действовал по одной схеме

Первые слухи о том, что в районе озер Лебяжье и Глубокое орудует маньяк, появились летом 2011 года. Тогда соцсети буквально заполонили сообщения о неизвестном, который нападает на девушек в лесопарковой зоне. Злоумышленник действовал по одной схеме: догонял своих жертв на велосипеде или дожидался их в кустах, нападал сзади, нанося удары.

Суда над обвиняемым в убийстве единственной в семье дочери женщина ждала 11 лет Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Первой жертвой преступника едва не стала 17-летняя Инна. Девушка ушла гулять возле озера Глубокое и пропала. Ее поисками занимались спасатели и волонтеры. Девушку, завернутую в одеяло, нашли в лесу. Несколько дней она находилась в коме. Когда очнулась, вспомнить, кто напал на нее, не смогла.

Спустя некоторое время Казань потрясло еще одно жестокое преступление – в лесополосе на улице Воровского нашли тело совсем еще юной девушки. 16-летняя Ксения лежала на животе, джинсы и нижнее белье с нее были стянуты... Экспертиза установила, что ее ударили тупым предметом по голове, а потом изнасиловали.

Трагедия, которая потрясла всю страну

Убийство 17-летней Дарьи Максимовой – самый нашумевший эпизод в уголовном деле Игоря Птицына. Истерзанное тело девушки нашли в лесополосе возле озера Глубокое 19 августа 2011 года. Тогда убийство юной красавицы повергло в шок всю страну.

В тот день Даша в одиночестве загорала на берегу озера. Внезапно к ней начали приставать отдыхающие неподалеку парни. Девушка испугалась, позвонила своим друзьям и попросила ее встретить. Не дожидаясь прихода приятелей, Даша отправилась к ним навстречу, однако заметила, что навязчивые молодые люди идут за ней. Пытаясь спрятаться от надоедливых парней, она свернула с основной дороги на тропинку. Именно в этот момент, по версии следствия, злоумышленник догнал девушку и ударил ее сзади по голове. В дальнейшем экспертиза установит, что первый же удар стал для девушки смертельным.

Игорь Птицын обвиняется в пяти нападениях на девушек и в двух убийствах. Свою вину мужчина признал Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Когда друзья приехали за Дашей, они обнаружили ее в лесу. Девушка была вся в крови, без одежды и к тому моменту уже мертва. Отец одного из друзей Даши сообщил о случившемся ее родителям.

«Какое может быть раскаяние? Это не вернет мою дочь»

Расследование убийства Даши Максимовой по горячим следам результатов не дало. За несколько лет следователями было проработано множество версий, но ни одна из них не нашла подтверждения.

Ситуация прояснилась весной прошлого года, когда в Казань приехала группа московских криминалистов. Следователи выполнили несколько глубоких экспертиз ДНК, результаты которых вывели на Игоря Птицына. На тот момент мужчина уже вел размеренную тихую жизнь, работал в охране на одном из казанских заводов.

За год окончательного следствия в уголовном деле Птицына появились новые эпизоды. Итог – казанец обвиняется в пяти нападениях на девушек и в двух убийствах. Свою вину мужчина признал. Матери погибших ждут для него самого сурового наказания.

«Какое здесь может быть прощение? Какое здесь от него может быть раскаяние? Это не вернет мою дочь. Он убил не только Дашу, но и всю нашу семью», – выговорилась мать погибшей Дарьи в беседе с агентством.

В ближайшее время Верховный суд допросит еще нескольких потерпевших, после чего выслушает свидетелей. Но даже на данном этапе разбирательств исход дела очевиден – Птицыну грозит пожизненный срок лишения свободы.