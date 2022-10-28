Мать зверски убитой Даши Максимовой: «Я бы хотела, чтобы Птицына приговорили к расстрелу»

Пожизненный срок получил Игорь Птицын, который убил Дашу Максимову и еще двух девушек. Верховный суд Татарстана рассмотрел дело в кратчайшие сроки. Преступник сам попросил суд отправить его за решетку до конца жизни. «Татар-информ» о подробностях гибели Даши Максимовой и о том, как вел себя в суде серийный убийца.

На каждое судебное заседание Марина Максимова брала с собой фотографию Даши Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«В день ее 18-летия вместо праздничного стола был поминальный»

Долгих десять лет мать Даши Максимовой ждала, когда поймают того, кто зверски расправился с ее дочерью. Тело 17-летней девушки было найдено в лесу возле озера Глубокое в 2011 году. Убийство Даши повергло в шок не только ее родных и близких, но и людей совсем с ней не знакомых.

По делу об этом убийстве за годы следствия были допрошены десятки человек, но выйти на след преступника все никак не удавалось.

«Моя доченька была такая самостоятельная, уверенная в себе, бесстрашная. Даша была моей долгожданной дочерью. Даже когда на УЗИ мне сказали, что будет мальчик, я до последнего верила, что у меня будет девочка. Она была моим подарком свыше, и когда она родилась, я точно знала, что назову ее Дарьей», – делилась своими воспоминаниями о погибшей дочери Марина Максимова.

Красавица, умница, мечтала уехать за границу, открыть там свой бизнес и построить для родителей дом – именно так сейчас вспоминают о Даше Максимовой ее родные и близкие. Девушка месяц не дожила до своего 18-летия.

«Она тогда специально ходила загорать на озеро Глубокое, чтобы ко дню своего совершеннолетия быть самой красивой. Но, увы. В этот день вместо праздничного стола был поминальный, 40 дней», – расплакалась мама Даши.

Выйти на след преступника стражам порядка удалось, когда в марте прошлого года в Казань приехали московские криминалисты. С помощью новейших методик они исследовали улики по делу об убийстве Даши Максимовой и обнаружили на них биологические следы мужчины, которого подозревали в другом преступлении. Им оказался 50-летний житель Казани Игорь Птицын. Экспертиза полностью подтвердила совпадение ДНК.

Убийство Дарьи Максимовой – самое резонансное в уголовном деле Игоря Птицына. Также он был причастен как минимум еще к двум убийствам и четырем нападениям на девушек Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Выслеживал свои жертвы возле озера Глубокое

Когда Птицына задержали, свою вину он отрицать не стал, даже сознался и в других преступлениях. Выяснилось, что он был причастен как минимум еще к двум убийствам и четырем нападениям на девушек. Все они произошли в лесополосе неподалеку от озера Глубокое с 2009 по 2017 год. Действовал Птицын по одной схеме: догонял своих жертв на велосипеде или дожидался их в кустах, нападал сзади, нанося удары.

Первой жертвой преступника стала 30-летняя жительница Казани. В августе 2009 года ее тело нашли в одном из домов на улице Тэцевской. По версии следствия, Птицын несколько раз ударил ее по голове и изнасиловал.

В мае 2011 года жертвой Птицына едва не стала 17-летняя Инна. Девушка ушла гулять в парк возле озера Глубокое и пропала. Ее поисками занимались спасатели и волонтеры. Несколько дней они прочесывали лес, пока очевидцы не сообщили, что нашли ее. Инна лежала в лесу, завернутая в одеяло. Несколько дней она находилась в коме. Когда очнулась, вспомнить, кто напал на нее, не смогла.

Спустя некоторое время в лесополосе на улице Воровского нашли тело совсем юной девушки. 16-летняя Ксения лежала на животе, джинсы и нижнее белье с нее были стянуты... Экспертиза установила, что ее ударили тупым предметом по голове, а потом изнасиловали.

Еще один эпизод, который вменяют Птицыну, связан с нападением на 18-летнюю спортсменку в той же лесополосе возле озера Глубокое. Девушка вышла на утреннюю пробежку, бегала неподалеку от озера Глубокое. В какой-то момент преступник подкрался к ней сзади и толкнул ее. Затем, когда она упала, Птицын начал избивать ее лицом об асфальтовую дорожку. Девушка с трудом вырвалась и убежала от преступника.

В день смерти Даша сказала: «Папа, я так хочу жить!»

Убийство 17-летней Дарьи Максимовой – самое резонансное в уголовном деле Игоря Птицына. Истерзанное тело девушки нашли в лесополосе возле озера Глубокое 19 августа 2011 года. Тот день мать погибшей девушки Марина Максимова вспоминает со слезами на глазах. Рассказала, что перед тем как уйти из дома, Даша обняла своего отца и сказала: «Папа, я так хочу жить!» Никто и подумать не мог, что в тот день родители обнимали свою дочь в последний раз.

«Супруг тогда сказал Даше, что у нее вся жизнь впереди. А вечером мы узнаем, что дочери больше нет. Я никогда не думала, что такое с нами может случиться. Я ей тогда говорила, что она уже выросла, стала красавицей и должна беречь себя. На что она мне отвечала, что может за себя постоять...» – делилась воспоминаниями Марина Максимова.

В тот день Даша в одиночестве загорала на берегу озера. Внезапно к ней начали приставать отдыхающие неподалеку парни. Девушка испугалась, позвонила своим друзьям и попросила ее встретить. Не дожидаясь прихода приятелей, она отправилась к ним навстречу, однако заметила, что навязчивые молодые люди идут за ней.

Пытаясь спрятаться от надоедливых парней, она свернула с основной дороги на тропинку. Именно в этот момент, по версии следствия, Игорь Птицын догнал Дашу и ударил ее сзади по голове. В дальнейшем экспертиза установит, что первый же удар стал для девушки смертельным. Когда друзья приехали за девушкой, они обнаружили ее в лесу. Она была вся в крови и без одежды. К тому моменту она была уже мертва.

Марина Максимова не пропустила ни одного судебного заседания Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Он отнял жизнь не только у Даши, но и у нас»

Когда дело Птицына ушло в Верховный суд, Марина Максимова не пропустила ни одного судебного заседания. Каждый раз она брала с собой фотографию Даши. День, когда Птицын услышал свой приговор, не стал исключением. Все это время женщина задавалась вопросом: «За что он убил ее единственную дочь?»

«Он отнял жизнь не только у Даши и других девушек, но и у всех нас. Сколько горя он принес семьям. И знаете, то, как он рассказывал о своих преступлениях, повергло меня в шок. Он как будто показывал экскурсию на местах, где совершал нападения. Переносился в прошлое и представлял все перед собой», – рассказала Марина Максимова.

Как оказалось, в деле Игоря Птицына помимо доказанных семи эпизодов нападений на девушек есть как минимум еще 22. По словам Марины Максимовой, Птицын сам сознался в этих нападениях. В данный момент следствие проверяет его причастность к ним.

«Если я раньше сомневалась в том, что этот человек причастен к убийству моей дочери, то сегодня я уверена, что это сделал Игорь Птицын. Если бы была возможность его расстрелять, я бы хотела для него именно такого наказания», – высказалась Максимова.

Позицию государственного обвинения представляли прокурор Татарстана Илдус Нафиков и старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры РТ Ольга Зарипова Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Никакого снисхождения мне не нужно»

Перед тем как оказаться на скамье подсудимых по одному из самых резонансных дел в Татарстане, Игорь Птицын работал в охране одного из казанских заводов. О его личности известно совсем немного – жил со своей матерью. Окончил школу с золотой медалью и исторический факультет КГУ с красным дипломом. Есть версия, что в детстве он стал жертвой сексуального насилия, но что именно с ним тогда произошло, ни следствию, ни суду Птицын рассказывать не стал.

«Он был все время под давлением своей матери. Она его всегда сильно опекала. Было такое, что когда он уходил на дежурства, на сутки, она даже не ложилась спать и ждала. Такая была гиперопека», – рассказал подробности из жизни Птицына собственный источник агентства.

Тем не менее в суде перед нами предстал вполне солидный мужчина. На каждое судебное заседание он надевал брюки, рубашку, жилет. Держал перед собой тетрадь, делал в ней записи.

Судебные разбирательства по делу Игоря Птицына длились два месяца. За это время Верховный суд успел допросить десятки свидетелей, в числе которых оказались те самые парни, которые пытались приставать к Даше в день ее убийства. Позицию государственного обвинения представляли прокурор Татарстана Илдус Нафиков и старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры РТ Ольга Зарипова. Для Птицына они запросили пожизненный срок лишения свободы.

Преступник сам попросил суд отправить его за решетку до конца жизни Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Стоя здесь, перед всеми вами, я прошу прощения за то горе, что я причинил близким и родным погибших. Я очень сильно раскаиваюсь и не прошу никакого снисхождения. Я прошу суд назначить мне пожизненное лишение свободы», – сказал в последнем слове Птицын.

Решение Верховного суда РТ было очевидным – Игоря Птицына приговорили к пожизненному сроку лишению свободы. Остаток своей жизни он проведет в колонии особого режима и будет проходить там лечение у психиатра. Помимо этого, суд обязал его выплатить родственникам погибших девушек 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.