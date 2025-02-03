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Общество 3 февраля 2025 10:56

В двух районах Казани не смогли подготовить трассу для «Лыжни России»

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах столицы Татарстана из-за отсутствия снега не смогли подготовить трассу для проведения лыжной гонки «Лыжня России». Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Были планы сделать трассу на улице Гаврилова, но там на сегодняшний день мало снега, он не позволяет сделать качественную, безопасную, хорошую трассу», – пояснил докладчик.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров в связи со сложившейся ситуацией поручил организовать подачу транспорта для жителей, чтобы они смогли принять участие в состязаниях на площадках в других районах города.

«Для удобства жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов нужно обеспечить подачу, чтобы люди могли спокойно доехать до удобных мест в Дербышки либо в Кировский и Московский районы», – сказал он.

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#лыжня россии
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