На «Лыжне России» пройдет забег к 80-летию Победы в ВОВ

Казанцев приглашают на всероссийскую гонку «Лыжня России», которая пройдет 8 февраля. Площадки для стартов организуют в Горкинско-Ометьевском лесу, на стадионе «Локомотив» и в Березовой роще жилого массива Дербышки, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета физической культуры и спорта горисполкома Линар Гарипов.

«Особенностью этого года станут ретрозабег советской стилистики среди ветеранов и жизнелюбов и старт, посвященный защитнику Отечества, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», – отметил докладчик.

Оба забега состоятся на стадионе «Локомотив». Кроме того, на каждой площадке проведут традиционные массовые забеги на 2 км для желающих всех возрастов. Трассы для соревнований обустроят также на территориях общеобразовательных школ.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться через портал госуслуг: ввести в строку поиска «Лыжня России» и записаться, подтвердив наличие медицинской справки.

С 3 по 7 февраля в пресс-центре Центрального стадиона участникам выдадут стартовые комплекты. Время работы мандатной комиссии – с десяти часов утра до семи вечера. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.

Полную информацию о лыжных стартах и расписании можно узнать в мандатной комиссии, а также в социальных сетях комитета по физической культуре и спорту исполкома Казани.