В двух аварийных ОКН в центре Казани началось усиление фундаментов

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

На улице Баумана в Казани ведутся противоаварийные работы в домах купца Василия Щетинкина, признанных объектами культурного наследия. Об этом сообщает Комитет Татарстана по ОКН.

В комитете отметили, что здание №34 находится в плачевном состоянии — от особняка 40-х годов XIX века сохранилась только фасадная стена. Дом № 32 выглядит чуть лучше — у него уцелела часть фасада с элементами декора, характерными для эпохи классицизма.

Из-за текущего состояния здания работы разделены на два этапа. Сначала специалисты проведут противоаварийные мероприятия, а затем приступят непосредственно к реставрации объектов культурного наследия.

Как отметил председатель Комитета РТ по ОКН Иван Гущин, подрядная организация уже демонтировала аварийные элементы, расчистила территорию, установила защитные ограждения. Сейчас продолжается усиление фундаментов и устранение трещин на фасадах.

«Работы осуществляются под авторским, техническим и строительным надзором и контролем со стороны Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», — добавил он.

Напомним, что аварийные работы в здании стартовали еще в ноябре 2023 года. Позднее стало известно, что в объекте планируют открыть ресторанный комплекс. По подсчетам Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, на реставрацию зданий, изъятых у «нерадивого собственника», потребуется порядка 200 млн рублей.