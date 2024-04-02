На реставрацию домов Щетинкина потребуется около 200 млн рублей

На реставрацию домов Щетинкина, которые были изъяты у «нерадивого собственника» и в минувшем году получили нового инвестора, потребуется примерно 200 млн рублей. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Сегодня мы выдали разрешительную документацию на противоаварийные мероприятия. Два здания — да, они небольшой площади, порядка 200 кв. метров каждое, но тем не менее там сложные участки, геология, сложная руинированная история — они долго стояли под осадками, естественно, получили максимальный разрушительный момент. Сумма инвестиций на сегодня по нашим меркам — более 200 млн рублей», — отметил Гущин.

В этом году будут завершены противоаварийные работы. По информации правообладателя, здания будут выполнять ресторанную и административную функции.