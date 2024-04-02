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Общество 2 апреля 2024 12:30

На реставрацию домов Щетинкина потребуется около 200 млн рублей

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На реставрацию домов Щетинкина, которые были изъяты у «нерадивого собственника» и в минувшем году получили нового инвестора, потребуется примерно 200 млн рублей. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Сегодня мы выдали разрешительную документацию на противоаварийные мероприятия. Два здания да, они небольшой площади, порядка 200 кв. метров каждое, но тем не менее там сложные участки, геология, сложная руинированная история они долго стояли под осадками, естественно, получили максимальный разрушительный момент. Сумма инвестиций на сегодня по нашим меркам более 200 млн рублей», отметил Гущин.

В этом году будут завершены противоаварийные работы. По информации правообладателя, здания будут выполнять ресторанную и административную функции.

#объекты культурного наследия #Иван Гущин
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