В Казани в Домах купца Щетинкина стартовали противоаварийные работы

В Домах купца Василия Щетинкина начались противоаварийные работы. Два объекта находятся на ул. Баумана, №32 и №34.

Первый этап начнется в доме №32 с чистки двора от кустарников. Также там уберут весь мусор, демонтируют разрушенные элементы наружной стены, в том числе, арку проездных ворот и временный водоотвод. В соседнем 34 доме планируют демонтировать прогнившие деревянные элементы и перекрытия из бетона, которые были установлены во времена СССР.

Далее рабочие заменят стропильные системы, кровлю и обрешетку, заделают трещины в стенах. Помимо этого, помещения дома обработают антисептиком, а деревянные элементы ждет огнезащитная обработка. Как утверждают в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, предусмотрены и работы по гидроизоляции.

Дом №32 представляет из себя кирпичное строение в два этажа. Его построили в первой половине XIX века в стиле классицизма. Впервые его перестроил сам купец в 1857 году. Однако за следующие 143 года строение обветшало. Единственное, что сохранилось - фасадная стенка здания.

Дом №34 строили с 1841 по 1844 год. Автор проекта строения - Фома Петонди. Данное кирпичное здание возвели в стиле позднего классицизма. Оно имеет два этажа со входом во дворе. Несколько лет дом пустовал, из-за чего и дошел до аварийного состояния. Сейчас фасадная стена – единственное, что от него осталось.