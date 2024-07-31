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Общество 31 июля 2024 16:33

Часы на ул.Баумана в Казани увозят на первый ремонт за 25 лет

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Часы на ул.Баумана в Казани увозят на первый ремонт за 25 лет
Часы на улице Баумана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Часы на центральной улице Казани, Баумана, демонтировали, чтобы отправить на ремонт. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов.

В сообщении говорится, что за почти 25 лет работы механизм полностью исчерпал свои ресурсы. На первый ремонт их отправят в Чистополь — обновлению подлежат механизмы и сама часовая станция. Ожидается, что затем на знаковом месте, у которого любят устраивать встречи казанцы, появится подсветка циферблата.

«Увозят только механизмы, вся конструкция стоит на месте. Ориентировочно [ремонт продлится] 2-3 недели», — рассказали в соцсетях администрации.

#улица баумана #уличные часы
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