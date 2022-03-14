В Доме дружбы народов Нижнекамска открыт сбор помощи переселенцам с Украины

В Доме дружбы народов Нижнекамска открыт пункт приема гуманитарной помощи переселенцам из ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

По словам директора Дома дружбы народов Васила Хафизова, в первую очередь необходимы одежда, обувь, предметы быта и гигиены, канцелярские товары.

«Все это очень востребовано. Просим всех неравнодушных нижнекамцев протянуть руку помощи», — обратился он к населению.

Вещи принимают по адресу: Химиков, 74б с 8.00 до 16.00, кроме выходных. Сбор гуманитарной помощи продлится до 17 марта включительно.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстан по квоте Правительства России будут распределены 1020 вынужденных переселенцев из Донбасса.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.