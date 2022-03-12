Правительство утвердило порядок распределения переселенцев из Донбасса по регионам

Правительство России утвердило порядок распределения по регионам страны более 95 тыс. жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места своего проживания. Квота Татарстана равняется 1020 переселенцам.

Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Причиной принятия такого решения в постановлении названа «складывающаяся ситуация на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики», а также «продолжающийся рост численности прибывающих на территорию России» граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства.

Субъекты Федерации будут обязаны обеспечить прием эвакуированных. Если численность прибывших превысит установленное постановлением количество, люди будут перенаправлены в другие регионы.

Из документа следует, что распределение прибывших в экстренном порядке будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в тех регионах, где «проживают их родственники <…> граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание» в стране.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.