В ДНР заявили о начале Украиной «ползучего контрнаступления»

Украинские военные уже перешли к «ползучему контрнаступлению». Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире «Первого канала».

«Есть такое предположение, что само „ползучее контрнаступление“ Украина уже начинает предпринимать. Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — объяснил он свое понимание ситуации.

Запланированное онтрнаступление ВСУ обсуждается с зимы. Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая заявлял, что войскам «нужно еще некоторое количество времени, не слишком много». Позднее появились сообщения, что оно уже началось. А 29 мая украинский лидер сообщил, что сроки контрнаступления уже утверждены, но раскрывать их не стал.