В ДНР объявят траур по погибшим во время падения на Донецк «Точки-У»

В Донецкой народной республике объявят траур по погибшим после падения на Донецк тактической баллистической ракеты «Точка-У». Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Разные представители ДНР заявляли различные цифры погибших и раненых в результате падения ракеты: 20 погибших и девять раненых или 16 погибших и 23 раненых.

Сам Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что «уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребенок».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.