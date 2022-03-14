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Происшествия
14 марта 2022  14:08

В ДНР объявят траур по погибшим во время падения на Донецк «Точки-У»

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В Донецкой народной республике объявят траур по погибшим после падения на Донецк тактической баллистической ракеты «Точка-У». Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости. 

Разные представители ДНР заявляли различные цифры погибших и раненых в результате падения ракеты: 20 погибших и девять раненых или 16 погибших и 23 раненых.

Сам Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что «уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребенок». 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

 

#спецоперация на Украине #Происшествия
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