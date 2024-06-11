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Общество 11 июня 2024 09:40

В Деревню Универсиады прибыли участники Игр БРИКС из Бразилии, Мали и Буркина-Фасо

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В Деревню Универсиады прибыли первые иностранные делегации – спортсмены, которые примут участие в Спортивных играх стран БРИКС. Видео со встречи сборных Бразилии и Мали опубликовали в телеграм-канале «Татмедиа».

Гостей встречают музыкальные исполнители в татарских национальных костюмах и талисман игр – леопард Бриксик. Спортсмены из Буркина-Фасо, также прибывшие в Деревню Универсиады для заселения, исполнили песню о своей стране.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация из Венесуэлы одной из первых среди иностранных участников прибыла в Казань для участия в Играх БРИКС. В соревнованиях, которые пройдут с 12 по 23 июня, примут участие 97 стран.

#Игры БРИКС #деревня универсиады
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