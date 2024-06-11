Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Деревню Универсиады прибыли участники Игр БРИКС из Бразилии, Мали и Буркина-Фасо
В Деревню Универсиады прибыли первые иностранные делегации – спортсмены, которые примут участие в Спортивных играх стран БРИКС. Видео со встречи сборных Бразилии и Мали опубликовали в телеграм-канале «Татмедиа».
Гостей встречают музыкальные исполнители в татарских национальных костюмах и талисман игр – леопард Бриксик. Спортсмены из Буркина-Фасо, также прибывшие в Деревню Универсиады для заселения, исполнили песню о своей стране.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация из Венесуэлы одной из первых среди иностранных участников прибыла в Казань для участия в Играх БРИКС. В соревнованиях, которые пройдут с 12 по 23 июня, примут участие 97 стран.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»