Сборная Венесуэлы прибыла в Казань для участия в Играх БРИКС

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Делегация из Венесуэлы одной из первых среди иностранных участников прибыла в Казань для участия в Играх БРИКС, которые стартуют 12 июня. Их встретили с национальными татарскими песнями и танцами, а также угостили чак-чаком.

«Для нас Игры БРИКС уже начались, мы встречаем делегации. Команда Венесуэлы приехала большой организованной группой. Мы очень любим наших гостей, всегда готовы дарить всем наше радушие и гостеприимство. Это большой праздник для всех ребят», - отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, который также встречал спортсменов.

Он добавил, в Играх БРИКС поучаствуют представители более, чем 90 стран, делегации некоторых из них уже прибыли. В частности, прилетели команды из Монголии и Северной Кореи. Также большие коллективы прилетят из Бразилии, Китая, Ирана, Азербайджана, Белоруссии и других стран.

«Мы ждём порядка 5 тыс. участников из более, чем 90 стран по 27 видам спорта, 25 из которых пройдут в Казани», - заключил министр.

Из Венесуэлы приехали порядка 50 спортсменов, которые будут представлять свою страну в 11 видах спорта: бокс, карате, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, футбольное двоеборье и шахматы.

Уже в аэропорту делегацию встретили с татарскими национальными песнями, танцами и угощениями, а также спортсменам удалось потанцевать с символом грядущих игр леопардом Бриксиком.

«Мы очень рады выступать здесь, приехали с большой любовью в сердце, очень горды представлять свою страну на Играх БРИКС. Мы возлагаем огромные надежды на карате и футбол. Такие турниры позволяют установить дружеские отношения между многими странами. Уверен, многие спортсмены, которые выступят здесь, станут известными на весь мир», - поделился глава венесуэльской делегации Пабло Юстис.

Для многих спортсменов эта поездка в Россию стала первой, но некоторые уже приезжали в нашу страну для выступления на других соревнованиях. Так, Йерхелис Салазар, которая будет выступать в дисциплине карате, рассказала, что в 2022 уже была в Москве.

«Я очень много тренировалась перед играми БРИКС в Казани. На сегодняшний день я занимаю первую строчку в мировом рейтинге карате, я как раз недавно вернулась из Марокко, где выиграла золотую медаль. Но я не расслабляясь, потому что на этих играх у меня будут одни из сильнейших соперниц в мире», - отметила спортсменка.

При этом Венесуэльцам понравился климат Казани, по их словам, для них он достаточно теплый. После танцев и песен в аэропорту делегация отправилась в Деревню Универсиады, где будет проживать в течение игр.