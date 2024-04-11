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Талисманом Игр БРИКС в Казани стал леопард Бриксик
Леопард Бриксик станет талисманом Игр БРИКС в Казани. Об этом на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве рассказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.
«Церемонии закрытия как таковой у нас не будет, так как в республике будет праздник Сабантуй, мы создадим симбиоз из национальных гуляний и большого спортивного события», — приводит его слова РИА Новости.
Международные соревнования пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Как ранее стало известно, в них примут участие спортсмены из 50 стран, в том числе всех членов БРИКС.
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