В День знаний Путин поговорит со школьниками «о важном»

Пресс-служба Кремля раскрыла планы Президента России Владимира Путина на 1 сентября. В День знаний он совершит рабочую поездку в Калининград, где проведет открытый урок «Разговор о важном» с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

В этот же день в режиме видеоконференции российский лидер и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия пяти таджикистанских общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

После глава российского государства проведет первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Также в ходе поездки у него запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посещение филиала Нахимовского военно-морского училища.

Ранее сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал, что с 1 сентября в российских образовательных учреждениях на уроках будет запрещено использовать мобильные телефоны. До этого министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал о нововведениях, которые ожидают школы в новом учебном году.

Кроме того, 19 августа Президент РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки призвал обратить особое внимание на воспитание у детей духа патриотизма.