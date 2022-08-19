Минниханов: Нужно обратить серьезное внимание на воспитание у детей чувства патриотизма

Необходимо обратить серьезное внимание на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, — работа с детьми и подростками. Призываю всех обратить серьезное внимание на формирование у подрастающего поколения традиционных для нашей республики и страны духовно-нравственных ценностей», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что нельзя недооценивать при организации воспитательного процесса родительский потенциал. Он попросил в работе с родительским сообществом активно использовать возможности сетевого ресурса.

«В вопросах воспитания ведущую роль отводим классному руководителю. В этом году Минпросвещения России запустило проект „Разговор о важном", который предполагает обсуждение актуальных вопросов детей с классными руководителями», — отметил он.

Президент РТ добавил, что отдельное внимание надо уделить подросткам, имеющим склонность к нарушениям закона, проявляющим признаки деструктивного поведения.

«Быть патриотом своей страны — значит любить родину, родной язык, ценить культуру, уважать свое историческое прошлое. В республике для этого созданы все условия, есть возможности для изучения родных языков. И, конечно, наша задача — вместе с Академией наук, Казанским университетом продолжить работу по созданию нового поколения учебников — как по татарскому, так и по другим языкам», — заметил он.

Минниханов также напомнил, что в республике реализуется проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». «Это новый формат работы, особая философия современной полилингвальной школы. Здесь у нас огромные ожидания, и я думаю, что они оправданы», — заключил он.