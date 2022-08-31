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Ру Тат
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Наука и образование
31 августа 2022  11:49

СМИ: Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках

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С нового учебного года в школах России запрещается использовать сотовые телефоны во время уроков. Об этом во время IX Общероссийского родительского собрания заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет «Коммерсантъ».

«Мобильные телефоны могут быть: позвонить, пообщаться — на перемене. Но что касается уроков, то для образовательных целей мобильные средства связи по СанПиНам использовать не допускается», — приводит слова министра «Российская газета».

Руководитель Минпросвещения также рекомендовал образовательным учреждениям провести традиционные линейки по случаю Дня знаний в очном формате.

#минпросвещения рф #сотовые телефоны
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