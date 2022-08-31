СМИ: Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках

С нового учебного года в школах России запрещается использовать сотовые телефоны во время уроков. Об этом во время IX Общероссийского родительского собрания заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет «Коммерсантъ».

«Мобильные телефоны могут быть: позвонить, пообщаться — на перемене. Но что касается уроков, то для образовательных целей мобильные средства связи по СанПиНам использовать не допускается», — приводит слова министра «Российская газета».

Руководитель Минпросвещения также рекомендовал образовательным учреждениям провести традиционные линейки по случаю Дня знаний в очном формате.