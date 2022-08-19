Ильсур Хадиуллин рассказал о нововведениях в школах с 1 сентября

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин назвал нововведения, которые ожидают школы с 1 сентября. Об этом глава Минобрнауки РТ рассказал на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Перед системой образования стоит ряд важных задач, одной из главных является воспитание гражданина и патриота своей страны и республики. В этой связи с 1 сентября нас ожидает несколько нововведений в масштабах всей страны», — заявил Хадиуллин.

Министр уточнил, что в новом учебном году будут проходить торжественные церемонии поднятия флагов и исполнения государственных гимнов, уроки по изучению государственных символов России. Кроме того, вводятся уроки «Разговоры о важном».

«До нового учебного года осталось совсем немного времени, и нам предстоит большая работа. Речь идет о подготовке педагогических коллективов и учителей, определению тематики уроков, процедурах проведения линеек», — подчеркнул докладчик.

Хадиуллин попросил начальников отделов и управлений образования взять эти вопросы на контроль.