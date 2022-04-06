В день рождения Нацмузей РТ зафиксировал шестикратный наплыв посетителей

Национальный музей РТ, 5 апреля отметивший 127 лет со дня своего основания, принял во время праздничных мероприятий в шесть раз больше посетителей, чем в усредненный рабочий день экспозиций.

День рождения музея совпал с первым вторником месяца, когда посещение выставок бесплатно, а также с последним днем школьных каникул. К праздничной дате был приурочен вернисаж выставки раритетов из коллекции Лихачева, давшей начало музею в конце XIX века. Все эти обстоятельства способствовали тому, что перед входом в музей образовалась очередь из желающих увидеть экспонируемое, непривычно многолюдно было и в самих выставочных залах.

«За вчера Национальный музей РТ посетили 2 913 человек! Для сравнения: 1 марта, когда тоже был день бесплатного посещения – первый вторник месяца, посетителей было 514. Обычно в зависимости от дня недели посетителей у нас бывает от 200 до 580 человек», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Ко дню своего основания Нацмузей РТ подготовил экскурсии, мастер-классы, получасовой концерт классической музыки от студентов Казанской консерватории. Многие мероприятия в этот день были бесплатными, в том числе обзорные экскурсии для групп посетителей, проводившиеся ежечасно.

Главное событие дня – открытие выставки редкостей Андрея Лихачева «Коллекционирование как образ жизни». До 25 мая посетители смогут увидеть древнеегипетские артефакты, древнегреческий краснофигурный сосуд для вина, древнебулгарские фигурки животных, древние громовые стрелы, нумизматические редкости разных эпох и стран, керамику доколумбовой Америки, западно-европейское искусство эпохи Возрождения и Нового времени.

Выставка по коллекции Лихачева – вторая часть из большого проекта «Казанские коллекционеры», который стартовал в Нацмузее РТ 17 марта открытием экспозиции предметов из собрания современника жителей Казани ХХ века профессора Григория Вульфсона. А летом и осенью НМ РТ представит еще и выставки коллекций казанских ценителей и собирателей истории Николая Катанова и Василия Заусайлова.