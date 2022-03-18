Каслинское литье, часы, канделябры и лампы: Нацмузей РТ показал коллекцию Вульфсона

В Национальном музее РТ открылась первая выставка из стартовавшего в этом году цикла «Казанские коллекционеры», она посвящена собранию Григория Вульфсона — профессора истории Казанского университета, азартно увлеченного редкостями антиквариата. За жизнь в его коллекции накопилось около 1 000 предметов, которые после смерти профессора в 2008 году целиком выкупил у племянника Андрея Вульфсона Национальный музей РТ.

«Часто, когда коллекционеры умирают, их коллекции дробятся или распределяются по антикварным салонам, часто вывозятся за рубеж. Чтобы такого не произошло, семья предложила нам приобрести всю коллекцию целиком. Впервые она экспонировалась в году, сразу после ее приобретения. Это второе ее, можно сказать, возвращение», — рассказала старший научный сотрудник отдела истории и культуры Татарстана Национального музея РТ Алсу Хайруллина.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Музей выкупил как предметы быта XVIII–ХХ веков, так и всю библиотеку, а также предметы мебели. После коллекции Андрея Федоровича Лихачева, которая стала основой Национального музея РТ более века назад, коллекция Вульфсона — одна из крупнейших, которую когда-либо приобретал музей.

«На этой выставке три комплекса предметов — большая коллекция осветительных приборов (подсвечники, канделябры, керосиновые, электрические лампы), большая коллекция часов (западно-европейских, отечественных, консольных, будуарных, каминных, настольных, ручных) и большая коллекция произведений Касли (чугунные изделия Каслинского завода — прим. Т-и). Ценность данной коллекции заключается в том, что, с одной стороны, она демонстрирует интерес самого профессора Вульфсона, а с другой стороны, практически все эти предметы бытовали в Казани — в интерьерах дворцов, комнат казанцев практически три столетия. Предметный ряд практически трех столетий можно видеть на этой выставке. Конечно, сейчас представлена лишь небольшая часть всей коллекции Вульфсона и некоторые впервые, чтобы разнообразить экспонаты выставки 2008 года», — отметила Алсу Хайруллина.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Каминные, консольные часы, два экземпляра часов из мрамора, а еще в одних в качестве основы использован малахит, подставки под небольшие часы, сюжетные фигурки Каслинского завода – крестьянская повозка, шкатулка в виде черепахи, фигура старика, имеющая не только декоративную функцию и использовавшаяся для хранения спичек. Здесь же каминные часы из бронзы, которые профессор Вульфсон приобрел как «еще что-нибудь» в одном из домов, куда пришел за другим предметом музейного уровня. И если сейчас этот экспонат представлен в отдельной витрине, то коллекционер забрал его с балкона, где часы придавливали крышку кастрюли с капустой. Представлены на выставке и часы, которые при жизни профессора стояли на его рабочем столе.

Фото: © Михаил Захаров/ ИА «Татар-информ»

«Часть предметов собрания Вульфсона выставлена в основной экспозиции — в зале „Гостиный двор“ с лавкой русского купца, которая практически полностью заполнена предметами его коллекции, потому что русские купцы как раз торговали активно западно-европейскими предметами — роскошью, будем так говорить (осветительными предметами, часами). В дворянском интерьере у нас тоже стоят два подсвечника с фарфоровыми вставками из коллекции Вульфсона», — обратила внимание старший научный сотрудник отдела истории и культуры Татарстана Национального музея РТ.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В начале апреля Национальный музей РТ представит вторую выставку проекта «Казанские коллекционеры» — «Коллекционирование как образ жизни: к 190-летию со дня рождения А.Ф. Лихачева». Предметы именно этой коллекции, напомним, дали начало фондам Национального музея РТ. Выставка коллекции Вульфсона будет идти до 27 апреля, в этот период посетители смогут одновременно увидеть редкости из собрания обоих коллекционеров.