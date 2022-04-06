От доколумбовой Америки до древних булгар: Нацмузей РТ показал раритеты собрания Лихачева

Древнеегипетские фигурки ушебти и жук скарабей, древнегреческий краснофигурный сосуд для вина, древнебулгарские фигурки животных, древние громовые стрелы, нумизматические редкости разных эпох и стран, керамика доколумбовой Америки, западно-европейское искусство эпохи Возрождения и нового времени. В Национальном музее РТ открылась выставка «Коллекционирование как образ жизни», приуроченная ко дню основания музея, 5 апреля, и к 190-летию коллекционера, исследователя и ученого Андрея Лихачева, чье собрание редкостей стало основой и стартом для публичного городского музея, позже разросшегося до главного республиканского. Собрание Лихачева — это 40 тысяч артефактов и предметов искусства, которые он собирал более тридцати лет.

«По традиции мы в день рождения нашего музея готовим что-то особенное. Открытие этой выставки по коллекции Андрея Федоровича Лихачева для нас, конечно, — особенное событие. И он сам, конечно, особенный и, я бы сказала, самый главный человек в нашем музее — именно его инициалы выбиты в камне над главным входом нашего музея», — подчеркнула на вернисаже генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка смогла вместить лишь небольшую часть всей многотысячной коллекции Лихачева — около 350 предметов. А поскольку в ее организации также участвовали библиотека КФУ имени Лобачевского, Музей ИЗО РТ, то посетители увидят редкие печатные издания из собрания Лихачева, а также портрет самого коллекционера, написанный в XIX веке его современником Семеновым.

Впервые посетители смогут увидеть, например, Библию Пискатора 1674 года издания — альбом гравюр с церковнославянским описанием с оттиском штемпеля Лихачева, японский альбом «Времена года» XIX века, привезенный братом Лихачева из восточной поездки, татарские ювелирные украшения (хаситэ, воротниковую застежку, перстни, золотой браслет), сасанидское блюдо VI-VII веков н.э., а также неопубликованных рукопись Лихачева «Каталог джучидских монет».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Один из не столь древних, но самых удивительных экспонатов — журнальный столик, поверхность столешницы которого расшита бисером собственноручно коллекционером Андреем Лихачевым.

«Мне кажется, что моя коллекция местных булгарских древностей в настоящем своем виде уже настолько замечательна в ученом отношении, ибо она может служить значительным пособием при сравнительном изучении русских древностей, и тем более в то время, когда я совершенно бескорыстно затрачиваю труд, капитал и время на то, чтобы сделать ее доступною ученому миру», — писал коллекционер в ноябре 1871 года библиотекарю Императорского Русского археологического общества Петру Лерху.

После смерти Андрея Лихачева его старший брат Иван выкупил все собрание у вдовы коллекционера и подарил его городу. Так появился публичный Казанский городской музей. Согласно старинной афише, вход в музей по воскресеньям стоил 5 копеек, по вторникам, четвергам и субботам — 10 копеек, по средам и пятницам — 15. Понедельник, как и в наши дни, был в музее выходным днем (если не выпадал на праздник, тогда вход стоил, как и в воскресенье, 5 копеек). Музей с годами разрастался и пополнялся экспонатами, преобразившись к нашим дням в Национальный музей РТ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Всю жизнь Андрей Федорович Лихачев стремился не только собирать редкости, но и представить их обществу. К тому же в отличие от многих коллекционеров он не только собирал, но и изучал свою коллекцию. Она — своего рода творческое произведение, которое было составлено им самим и которое отвечало всем его интересам и вкусам. Мы находимся в зале, который, по замыслу нашей концепции, должен стать музеем-мемориалом братьев Лихачевых (овальный зал на втором этаже Национального музея РТ — прим. Т-и). Ведь мы всегда вспоминаем имя и старшего брата коллекционера Ивана Федоровича Лихачева: не будь его щедрого дара, мы, скорее всего, не видели бы в полном объеме всю ту коллекцию, которая является сейчас украшением музея и основой нашего музейного собрания», — подчеркнула куратор выставки, заместитель генерального директора НМ РТ по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова.

Присутствовала на вернисаже и одна из потомков рода Лихачевых — профессор Казанской консерватории Елена Порфирьева. Она напомнила, что именно Андрей Федорович Лихачев сделал предположение, впоследствии подтвержденное, что булгары и татары — это одна ветвь.

«Нумизматика, археология, история... Кроме того он изучал живопись и сам рисовал, переписывался с крупнейшими художниками», — подчеркнула она в беседе с журналистами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка «Коллекционирование как образ жизни» по собранию Лихачева будет работать до 25 мая. Это, напомним, – вторая часть из большого проекта «Казанские коллекционеры», который стартовал в Нацмузее РТ 17 марта открытием экспозиции предметов из собрания современника жителей Казани ХХ века профессора Григория Вульфсона. До 27 апреля посетители смогут посетить одномоментно обе эти выставки. А летом и осенью НМ РТ представит еще и выставки коллекций казанских ценителей и собирателей истории Николая Катанова и Василия Заусайлова.