От фигурок Будды до артефактов Древнего Египта: Нацмузей РТ достает ядро музейных фондов

Проект «Казанские коллекционеры» стартовал в главном музее Татарстана. В течение года казанцы и гости города увидят самые весомые раритеты, собранные коллекционерами прошлого и ставшие основой будущего Национального музея республики. Первую выставку посетила корреспондент «Татар-информ».

Первая выставка в Нацмузее РТ «Казанские коллекционеры» посвящена собранию Григория Вульфсона – профессора истории Казанского университета

Фото © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Канделябры, часы, статуэтки

Первая выставка в Нацмузее РТ «Казанские коллекционеры» посвящена собранию Григория Вульфсона – профессора истории Казанского университета, азартно увлеченного редкостями антиквариата. За жизнь в его коллекции накопилось около 1 тыс. предметов, которые после смерти профессора, в 2008 году целиком выкупил у племянника Андрея Вульфсона Национальный музей РТ.

В коллекции накопилось около 1 тыс. предметов, которые после смерти профессора, в 2008 году целиком выкупил у племянника Андрея Вульфсона Национальный музей РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Музей, конечно, смог представить лишь часть большого собрания Вульфсона. Акцент музейщики сделали на три комплекса предметов – большой коллекция осветительных приборов (подсвечники, канделябры, керосиновые, электрические лампы), большой коллекции часов (западно-европейских, отечественных, консольных, будуарных, каминных, настольных, ручных) и большой коллекции произведений Касли (чугунные изделия Каслинского завода – прим. Т-и).

Алиса Вяткина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По воспоминания сотрудников Национального музея, которые в большинстве своем, конечно, выпускники исторического факультета Казанского университета, каждая лекция была всплеском, феерией, Вульфсон буквально гипнотизировал аудиторию, тщательно готовился к лекциям, даже брал уроки ораторского мастерства. Это говорит о большой любви к своему делу, преданном отношении. Он настолько был влюблен в эпоху, о которой читал лекции, что эта любовь потом привела его к коллекционированию – он начал собирать то время и очень увлекал этим своих студентов», – сказала на вернисаже и.о. генерального директора Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Собиратели времени и изящных вещиц

В прошлом Казани немало увлеченных собирательством историков и краеведов, ценителей изящных вещиц и удивительных редкостей. Если профессор Григорий Вульфсон – почти наш современник, коллекционированием увлекавшийся второй половины ХХ века, то его предшественниками были не менее именитые жители города – например, Андрей Лихачев, Василий Заусайлов, Николай Катанов. И уже в апреле Национальный музей Татарстана представит большую выставку «Коллекционирование как образ жизни: к 190-летию со дня рождения А.Ф. Лихачева», во второй половине года – выставки «Восток Н.Ф. Катанова» и «В. И. Заусайлов – музейный попечитель и коллекционер».

Из коллекции Григория Вульфсона Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первая выставка цикла «Казанские коллекционеры», посвященная собранию Григория Вульфсона, неслучайно открылась именно 17 марта – в этот день в 1894 году был утверждён Устав Казанского городского научно-промышленного музея, ныне Национального музея РТ.

Античность и западно-европейское искусство коллекции Лихачева

Вторая выставка, посвященная 190-летию Андрея Лихачева (1832 – 1890), откроется 5 апреля. Она напомнит о казанском археологе, нумизмате и действительном члене Императорского Русского археологического общества, выдвинувшем теорию преемственности булгарской и татарской культур.

Из коллекции Лихачева Фото: © предоставлено НМ РТ

Андрей Лихачев был азартным коллекционером, а его собрание произведений искусства легло в основу фондов Национального музея Республики Татарстан и Государственного музея изобразительных искусств. Инициалы его имени – вензель с буквами «А» и «Л» – венчают вход в здание Национального музея РТ.

Золотой Будда и близкий Восток Канатова

Проект «Восток Н.Ф. Катанова» – познакомит с коллекцией российского тюрколога, профессора Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии, доктора сравнительного языкознания, этнографа, фольклориста, общественного деятеля Николая Катанова (1862 – 1922).

Из коллекции Николая Катанова Фото: © предоставлено НМ РТ

В 1898—1914 годах он возглавлял Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете, а затем вновь стал его председателем в 1919 году. Николай Катанов активно занимался общественной деятельностью, особенно в области пропаганды трезвости. Его научные работы до сих пор продолжают издавать и переиздавать.

Один из предметов в его коллекции – статуэтка Будды Амитаюса, предположительно из Китая.

Из коллекции Николая Катанова Фото: © предоставлено НМ РТ

«Эта скульптура поступила в наш музей в 1919 году из Музея Казанской духовной академии, директором которого был Николай Катанов», – рассказала «Татар-информ» заведующая отделом специального хранения Национального музея РТ Зоя Кринская.

Артефакты Древнего Египта из собрания Заусайлова

Одной из самых интересных обещает стать выставка предметов из коллекции купца Василия Заусайлова (1845 – 1913), поскольку в ней, в том числе, имеются предметы времен Древнего мира и Древнего Египта в частности. А и это фигурки божеств из гробниц, и саркофаги.

Из коллекции Заусайлова Фото: © предоставлено НМ РТ

Купец Василий Заусайлов вел не только коммерческие дела и был увлечен коллекционированием, но и стал попечителем того самого, первого Лихаческого отдела Казанского городского музея.

Почетный гражданин Казани Заусайлов занимался археологией и создал по свидетельствам своих современников богатейшее в России собрание каменного века», уникальную коллекцию по бронзовому веку. Николай Катанов, выставка коллекции которого, напомним, будет предшествовать выставке собрания Заусайлова, считал, что «в замечательной коллекции [Заусайлова] число предметов одного только бронзового века по Волжско-Камскому району равнялось в 1907 году числу таких же предметов во всех русских музеях, вместе взятых». Заусайлов активно выкупал редкости у скупщиков и крестьян, консультируясь при этом с учеными.

Из коллекции Заусайлова, часть саркофага. Фото: © предоставлено НМ РТ

Еще при жизни на втором этаже дома, где жил сам, он создал музей и выставлял предметы на обозрение населения. Купец хотел, чтобы его коллекция полностью осталась в Казани, специалистами в 1905 году она была оценена в в несколько тысяч рублей, ни город, ни университет не смогли ее выкупить целиком и после смерти коллекция Заусайлова была распродана по частям. В 1909 году основную часть собрания казанского купца приобрел Национальный музей Хельсинки (Финляндия). Еще в прошлом, 2021 году, Казанский Кремль вел переговоры о ее «гастролях» в Казани, но проект так и не состоялся. Однако в Национальном музее РТ хранится часть поистине раритетов из коллекции Василия Заусайлова.