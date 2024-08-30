В День республики мэр Альметьевска вручил подарки семьям бойцов СВО

В День Республики глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил жен военнослужащих с рождением детей. Также состоялось вручение рюкзаков со школьными принадлежностями будущим первоклассникам из социально незащищенных семей и семей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. В этом году такую помощь получат порядка 300 юных альметьевцев.

Мероприятия проведены в соответствии с поручением Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который ранее призвал уделить особое внимание семьям участников СВО в День Республики.

Кроме того, глава района вручил паспорта четырнадцатилетним гражданам, символизируя их вступление во взрослую жизнь.

Основной площадкой праздника стал Молодежный центр. Тимур Нагуманов поздравил присутствующих с Днем Республики, отметив, что сегодня каждый татарстанец по-настоящему гордится и любит родную землю.

«Мы гордимся, мы любим наш родной Татарстан и, конечно же, желаем ему дальнейшего процветания, радости, позитива, того, чтобы у нас было всегда очень много поводов гордиться нашей родной республикой», — отметил градоначальник.

Начальник НГДУ «Елховнефть» Вадим Гилязов и начальник НГДУ «Альметьевнефть» Ильфат Нурсаетов также присоединились к поздравлениям и пожеланиям.

Помимо официальной части, жители города могли насладиться концертными номерами, попробовать вкусные угощения и принять участие в мастер-классах и играх.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру