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В День республики мэр Альметьевска вручил подарки семьям бойцов СВО
В День Республики глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил жен военнослужащих с рождением детей. Также состоялось вручение рюкзаков со школьными принадлежностями будущим первоклассникам из социально незащищенных семей и семей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. В этом году такую помощь получат порядка 300 юных альметьевцев.
Мероприятия проведены в соответствии с поручением Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который ранее призвал уделить особое внимание семьям участников СВО в День Республики.
Кроме того, глава района вручил паспорта четырнадцатилетним гражданам, символизируя их вступление во взрослую жизнь.
Основной площадкой праздника стал Молодежный центр. Тимур Нагуманов поздравил присутствующих с Днем Республики, отметив, что сегодня каждый татарстанец по-настоящему гордится и любит родную землю.
«Мы гордимся, мы любим наш родной Татарстан и, конечно же, желаем ему дальнейшего процветания, радости, позитива, того, чтобы у нас было всегда очень много поводов гордиться нашей родной республикой», — отметил градоначальник.
Начальник НГДУ «Елховнефть» Вадим Гилязов и начальник НГДУ «Альметьевнефть» Ильфат Нурсаетов также присоединились к поздравлениям и пожеланиям.
Помимо официальной части, жители города могли насладиться концертными номерами, попробовать вкусные угощения и принять участие в мастер-классах и играх.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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