В день проведения «СоТворения» метрополитен Казани будет работать в усиленном режиме

9 сентября, во второй день проведения международного музыкального фестиваля «СоТворение» метрополитен Казани будет работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии города. Ближе ко времени завершения мероприятия, с 21:00 до 23:30, на линии метро будут курсировать 10 составов – это максимальное число электропоездов казанской подземки. Режим работы метрополитена в этот день останется неизменным – с шести утра до полуночи.

Как ранее сообщал «Татар-информ», международный музыкальный фестиваль «СоТворение» пройдет 8 и 9 сентября у Центра семьи «Казан». На нем ожидается выступление 150 артистов из восьми стран. Хедлайнерами станут группа «Кино», The Hatters, Антоха МС, музыкант из Мали Vieux Farka Tour, бразильский джаз-фанк музыкант João Selva, фольклорный коллектив из Индии Rehmat-e-Nusrat. Вход для посетителей свободный.

Специально к фестивалю возле Чаши монтируют двойную сцену. Она состоит из восьми тысяч элементов, а вес составляет 90,5 тонны. Организаторы ожидают, что музыкальный фестиваль смогут посетить около 100 тыс. зрителей.

Напомним также, что в связи с проведением в Казани музыкального фестиваля «СоТворение» 7, 8 и 9 сентября с 12:00 до 23:00 будет ограничено движение по ряду улиц.

Ограничение коснется следующих участков:

в обе стороны по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова);

в обе стороны по ул.Бондаренко (от дома №3 по ул.Сибгата Хакима до примыкания к ул.Сибгата Хакима).

Также будет закрыт доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан».