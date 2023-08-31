У Центра семьи «Казан» начался монтаж площадок для фестиваля «СоТворение»

Монтаж площадок международного музыкального фестиваля «СоТворение» начался на территории у Центра семьи «Казан». Событие пройдет в следующие выходные, 8 и 9 сентября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.

«Мы начали застройку сцены фактически в ночь после Дня города. Сцена будет разрастаться, прирастать. Сценический комплекс будет в себя включать две площадки. Это огромный световой массив, огромный звуковой массив, который нужно выполнить для того, чтобы качественно отработала каждая команда», — пояснил он, отметив, что живой звук требует специальной подготовки.

Докладчик назвал «испытанием на прочность» работу режиссеров, световиков и других причастных специалистов.

«У каждого своя подача по подаче контента. Фестиваль „СоТворение“ — это фактически 16 часов бесконечного погружения в живой звук», — отметил Абзалов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, кто выступит на «СоТворении» в Казани.