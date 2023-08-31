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Организаторы ожидают 100 тыс. зрителей на музыкальном фестивале «СоТворение» в Казани
8 и 9 сентября музыкальный фестиваль «СоТворение» могут посетить 100 тыс. зрителей. Такую цифру на пресс-конференции озвучил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».
«Я думаю, что порядка 100 тыс. посетителей мы соберем. Прогнозировать тяжело, но при этом мы точно знаем, что интерес есть», — сказал Абзалов.
Интерес к фестивалю проявляют как жители других регионов страны, так и представители иностранных государств.
«Казань — это студенческий и творческий город. Я знаю, что есть интересы из других городов и стран. Из Китая здесь учатся 2 тыс. студентов, очень много молодых людей из африканских стран. У нас целая лига иностранных студентов есть. Все запросы стараемся удовлетворить», — отметил он.
Международное событие будет проходить у Центра семьи «Казан». Сейчас на площадке возводится сцена.
По словам спикера, возможность организовать этот масштабный фестиваль появилась благодаря победе заявки мэрии Казани осенью 2022 года в конкурсе на получение федеральной субсидии для проведения событийного мероприятия. Событие проводится по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках государственной программы «Развитие туризма».
Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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