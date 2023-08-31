«Кино», участник «Евровидения» и китайское регги: кто выступит на «СоТворении» в Казани

Международный музыкальный фестиваль «СоТворение», который будет проходить 8 и 9 сентября у Центра семьи «Казан», соберет команды из восьми стран мира. Ожидается выступление 150 артистов из восьми стран. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Международная повестка фестиваля обусловлена тем, что Казань — это город, который находится в сети креативных городов ЮНЕСКО по направлению музыка. Нам важно чтобы и гости, и музыканты оценили наше творчество, и чтобы казанцы увидели разные направления музыкальной жизни», — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Всего ожидается участие 25 музыкальных команд — это более 150 артистов. На сегодняшний день свое участие подтвердили музыканты из 8 стран: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Мали, Армении, Турции.

«Из Индии мы пригласили этно-фольклорный коллектив Rehmat-e-Nusrat, который представит свою индийскую культуру. Это целый музыкальный мир. Мы также пригласили музыкантов из Китая, которые предстанут в неожиданном для нас свете, сыграв китайское регги. Страны БРИКС представит Nomfusi из ЮАР с афро-соул направлением и Vieux Farka Touré из Мали — это признанный коллектив, они в свое время открывали мундиаль», — отметил спикер.

Ряд российских команд также подтвердили участие в фестивале. Так, музыкант, участник конкурса «Евровидение» Петр Налич выступит с оркестром. Кроме того, он как музыковед и музыкальный критик расскажет о направлениях фестиваля и представит артистов.

«Лицом фестиваля, или в роли такого культуролога или даже музыковеда предстанет Петр Налич, который тоже представит свою музыкальную программу. Он участник „Евровидения“, успешно представил Россию на этом конкурсе», — рассказал Абзалов.

Все музыканты будут выступать вживую — это обязательное условие, подчеркнул докладчик. Свое творчество зрителям представят также The Hatters, Therr Maitz, Алексей Архиповский, Антоха МС, Комсомольск, Найк Борзов, Хуун Хуур Ту, OYME, группа «Кино» и другие.

«Группа „Кино“ представит свое шоу, где Виктор Цой фактически оживает на сцене со своими легендарными композициями. Эта целая инженерия, чтобы зритель погрузился в творчество исполнителя», — добавил он.

Татарстан на музыкальном фестивале будут представлять группы Gauga, «Мураками», «Джуна», Jukebox Trio и другие. Ранее ожидалось, что в событии примет участие Зуля Камалова, однако ее ждут на последующие фестивали, которые планируется проводить ежегодно.

Будет подготовлена и специальная музыкальная часть на татарском языке. Новую стильную программу представит Артур Исламов. Также выступят юные воспитанники казанской школы рока «The Road».

Ведущими фестиваля станут известный российский радиоведущий Валерий Марьянов и Гульназ Сафарова.