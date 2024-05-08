В День Победы на Татарстан вновь обрушится сильный ветер, ожидаются заморозки

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Сегодня вечером и завтра в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Вечером среды, ночью и днем в четверг на территории республики местами будет дуть сильный западный и северо-западный ветер порывами от 15 до 20 м/с (в Казани в дневные часы 9 мая — до 15–18 м/с).

Вместе с тем не прогнозируется порывов до 23 м/с, которые локально возможны сегодня в светлое время суток.

Кроме того, в ночные и утренние часы 9 мая на территории региона вероятны заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов (в столице РТ — от -1 до -3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за непогоды компания «Флот РТ» отменила все сегодняшние рейсы. Скорость на платной трассе М12 «Восток» снижена до 90 км/ч с обычных 110 км/ч.