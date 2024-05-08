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Общество 8 мая 2024 09:51

Из-за погодных условий скорость на трассе М12 снижена до 90 км/ч

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Скорость движения на платной автодороге М12 «Восток» снижена до 90 км/ч. Об этом сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.

«В связи с плохими погодными условиями максимальная разрешенная скорость на М12 снижена до 90 км/ч», — отмечается в сообщении.

При благоприятных погодных условиях разрешенная скорость на скоростной дороге достигает 110 км/ч.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до 21 градуса тепла. Будет дуть юго-западный и западный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а локально и до 23 м/с.

#Трасса м12
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