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Из-за погодных условий скорость на трассе М12 снижена до 90 км/ч
Скорость движения на платной автодороге М12 «Восток» снижена до 90 км/ч. Об этом сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.
«В связи с плохими погодными условиями максимальная разрешенная скорость на М12 снижена до 90 км/ч», — отмечается в сообщении.
При благоприятных погодных условиях разрешенная скорость на скоростной дороге достигает 110 км/ч.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до 21 градуса тепла. Будет дуть юго-западный и западный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а локально — и до 23 м/с.
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