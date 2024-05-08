Из-за погодных условий скорость на трассе М12 снижена до 90 км/ч

Скорость движения на платной автодороге М12 «Восток» снижена до 90 км/ч. Об этом сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.

«В связи с плохими погодными условиями максимальная разрешенная скорость на М12 снижена до 90 км/ч», — отмечается в сообщении.

При благоприятных погодных условиях разрешенная скорость на скоростной дороге достигает 110 км/ч.