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«Флот РТ» отменил все рейсы из-за погодных условий
Судоходная компания «Флот РТ» отменила все сегодняшние рейсы из-за плохих погодных условий. Об этом компания-перевозчик сообщает в своем Telegram-канале.
«Внимание! 8 мая в связи с погодными условиями все рейсы отменяются!» — сказано в заявлении пресс-службы компании.
Ранее из-за погодных условий скорость на платной трассе М12 «Восток» была снижена до 90 км/ч с обычных 110 км/ч, о чем сообщал «Татар-информ».
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до 21 градуса тепла. Будет дуть юго-западный и западный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а локально — и до 23 м/с.
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