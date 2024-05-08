«Флот РТ» отменил все рейсы из-за погодных условий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Судоходная компания «Флот РТ» отменила все сегодняшние рейсы из-за плохих погодных условий. Об этом компания-перевозчик сообщает в своем Telegram-канале.

«Внимание! 8 мая в связи с погодными условиями все рейсы отменяются!» — сказано в заявлении пресс-службы компании.

Ранее из-за погодных условий скорость на платной трассе М12 «Восток» была снижена до 90 км/ч с обычных 110 км/ч, о чем сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и до 21 градуса тепла. Будет дуть юго-западный и западный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а локально — и до 23 м/с.