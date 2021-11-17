В декабре начнется строительство стены на границе между Польшей и Беларусью

Строительство стены на границе Польши и Беларуси начнется 15 декабря. Об этом заявил польский сенатор Кшиштоф Мруз, передает радио Sputnik.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский рассказал, что работы по возведению пограничного забора планируется вести в три смены круглосуточно.

Отмечается, что ограждение длиной 180 километров и высотой 5 метров будет оснащено камерами наблюдения, датчиками движения и камерами ночного видения. Соответствующий закон принят польским Сеймом.

С 8 ноября ситуация с незаконными мигрантами на границе Польши с Белоруссией остается крайне напряженной.

Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти были вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке». Власти Беларуси свою вину в происходящем отрицают. Президент РФ Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию, сложившуюся на границе Польши, о чем сообщало ИА «Татар-информ».