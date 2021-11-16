Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нелегальными мигрантами на границе Польши

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств обсудили ситуацию с беженцами на границе Беларуси и Польши, передает пресс-служба Кремля.

За последнюю неделю президенты созвонились уже в четвертый раз. Сегодня они обменялись мнениями по данной проблеме с учетом итогов недавних телефонных переговоров Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, во время которых Президент Беларуси предложил пути для преодоления миграционного кризиса.

Телефонный разговор Лукашенко с канцлером ФРГ состоялся 15 ноября и продлился почти час.

Напомним, в последние недели ситуация с наплывом нелегальных мигрантов на границе Беларуси и Польши резко обострилась. У заграждений собралось около 3,5 тыс. человек, которые разбили лагерь прямо на границе, продолжая предпринимать попытки прорваться на польскую территорию.