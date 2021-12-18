В Дании некоторые места общественного досуга будут закрыты из-за коронавируса

Власти Дании вводят новые ограничения для борьбы с коронавирусом, в частности закрывают некоторые общественные места. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В стране закроют спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры и галереи.

Рестораны и общепиты не будут работать в ночное время с 23:00 до 05:00. Также с 22:00 до 05:00 будет запрещена продажа алкогольных напитков.

Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие Covid-ограничения.

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах, включая Россию. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штам подтвердился у 25 человек.

17 декабря стало известно еще о двух заболевших новой мутацией коронавируса, прибывших в Санкт-Петербург из-за границы.