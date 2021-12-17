В Петербурге случаи «омикрона» подтвердились у двух туристов, вернувшихся из-за рубежа

В Санкт-Петербурге подтвердились два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как рассказали в городском Управлении Роспотребнадзора, заболели туристы, вернувшиеся из поездок в ОАЭ и Доминикану.

«У двух граждан РФ, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „омикрон“. Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что заболевшие находятся на изоляции в инфекционном стационаре. Управление Роспотребнадзора держит ситуацию под контролем.

Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие Covid-ограничения.

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах, включая Россию.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штам подтвердился у 25 человек.