А как у них? $1000 в США за выход без маски, QR-коды в Германии и Green Pass в Италии

Большинство татарстанцев даже не подозревают, насколько суровые меры против распространения Сovid-19 применяются сейчас многими государствами мира. В Германии в ход идут QR-коды на транспорте, в Сингапуре 180 тысячам нарушителей антиковидного режима грозит штраф в эквиваленте 52 тыс. рублей. О мерах по борьбе с инфекцией – обзор ИА «Татар-информ».

С 11 октября в Татарстане начали действовать сертификаты о прохождении вакцинации от Covid-19 и QR-коды

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Татарстане действуют сертификаты о прохождении вакцинации от Covid-19 и QR-коды. Только с ними вакцинированным жителям республики можно посещать торговые центры, рестораны, спортзалы – иными словами, все общественные места. С 22 ноября QR-коды ввели и для проезда в общественном транспорте. С 7 декабря жителей Татарстана, не прошедших полный курс вакцинации, начали отстранять от работы.

Результат налицо – за несколько недель новые Covid-ограничения существенно снизили суточный прирост заболевших коронавирусом. Если тогда за сутки Минздрав республики регистрировал более 250 заболевших, то в последние дни порядка 150 человек. Увеличились и темпы вакцинации: на сегодняшний день в республике вакцинировано порядка 72% населения, и мы уже близки к порогу, позволяющему населению Татарстана приобрести коллективный иммунитет.

В целом по России сегодня ситуация с распространением коронавируса гораздо лучше, чем в других странах. При этом многие россияне даже не подозревают, насколько суровые меры против распространения коронавирусной инфекции применяются многими государствами.

Есть страны, где власти из-за роста числа заболевших вводят локдауны для непривитых, режимы ЧС, а также вводят штрафы в десятки тысяч евро для нарушителей ковид-ограничений. ИА «Татар-информ» публикует обзор антиковидных мер, которые применяются сейчас правительствами разных государств.

США возглавляет список стран с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой с Covid-19 Фото: Laura James: Pexels

США: тысяча долларов штрафа тому, кто без маски

Более 50 млн заболевших новой коронавирусной инфекцией, почти 800 тысяч умерших – с такими показателями США возглавляет список стран с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой по Covid-19. Для сравнения: эти цифры в России в пять раз ниже – за все время зарегистрировано 10 млн случаев коронавируса, умерли 291 тысяча человек. Понятно, что и население РФ меньше, но даже с учетом этого ситуация в нашей стране выглядит не столь тяжелой.

Вопрос о введении Covid-ограничений в США, как правило, решается на уровне штатов, в одном из них – в Нью-Йорке – введен режим ЧС. Он был объявлен 3 декабря и пока действует до 15 января следующего года.

В связи с появлением нового штамма «омикрон» губернатор штата Нью-Йорк объявила о введении самых строгих мер – в общественных местах, в том числе в офисах, школах и больницах, ношение масок стало обязательным для жителей старше двух лет. Нарушителей будут штрафовать на тысячу долларов, в переводе на наши деньги сумма штрафа составляет 73 тысячи рублей (!).

«С 27 декабря в связи с распространением нового варианта коронавируса работники всех предприятий Нью-Йорка должны будут предоставить сертификат о вакцинации. Больницам города разрешено отказывать в приеме нетяжелых пациентов. Кроме того, по всей Америке разрешено применять бустерные дозы вакцины Pfizer и BioNTech для подростков 16-17 лет, третью дозу прививки они должны будут получить через полгода», – пишут местные СМИ.

Непривитых сотрудников будут отстранять от работы, а компания Google и вовсе заявила о возможном увольнении невакцинированных. Компания потребовала от работников предоставить до 3 декабря справку о прохождении вакцинации от Covid-19 или о медотводе.

На сегодняшний день омикрон-штамм выявлен в 15 штатах Америки, однако в настоящее время в США продолжает доминировать вариант «дельта», на который приходится 99% случаев Covid-19.

В Италии введена обязательная вакцинация почти всех жителей Фото: pixabay.com

Италия: пропуск в общественное место и обязательная вакцинация

Единственная страна, где введена обязательная вакцинация почти всех жителей. Особенно это касается работников медицины, частного и государственного секторов, студентов и преподавателей, школьного персонала и полицейских. Также в Италии объявили, что в первой половине следующего года может стартовать вакцинация детей от пяти лет.

«По идее, сейчас непривитые дети не могут пойти в ресторан, проехать на общественном транспорте. Кроме того, в школы не пускают невакцинированных подростков. Сейчас в стране решается вопрос о том, чтобы еще ввести вакцину для малышей. Думаю, что к весне решат, будет ли проводиться данная вакцинация или нет», – отметила в разговоре с ИА «Татар-информ» бывшая казанская журналистка Ляйсан Маринина, переехавшая на жительство в Италию.

С 6 декабря в стране ввели пропускную систему – в общественных местах жители должны показывать так называемые Super Green-паспорта, которые содержат всю информацию о прохождении вакцинации. С ним можно попасть в любые общественные места. Те, кому срочно нужен допуск в транспорт, офисы или отели, могут сдать ПЦР-тест, и если он отрицательный, получить Green Pass – так называемый базовый пропуск.

«Без Green-паспорта здесь нельзя даже посещать мероприятия на открытом воздухе. Был Праздник каштана, который, как правило, проводится в деревнях, его без прививки запрещено было посещать», – добавила местная жительница.

Без Green-паспорта нельзя даже посещать мероприятия на открытом воздухе Фото: Nataliya Vaitkevich: Pexels

Германия: локдаун для непривитых и QR-коды в общественном транспорте

Германия по числу заболевших заметно уступает США и даже России. Здесь на сегодняшний день зарегистрировано порядка 6,5 млн заболевших, умерли от коронавируса чуть более 100 тысяч человек. Несмотря на это, в стране действуют одни из самых жестких Covid-ограничений. К примеру, в Бранденбурге жителям, не сделавшим прививку от коронавируса, нельзя выходить на улицу, а в регионах с повышенной заболеваемостью для непривитых с 22.00 до 6 утра введен комендантский час.

С 24 ноября в Германии ужесточены правила проезда в общественном транспорте. Проезд в поездах, метро и автобусах разрешен только привитым и переболевшим коронавирусной инфекцией. Для входа в общественный транспорт жители должны показать QR-код.

«Недавно я ездила к своему сыну в другой город, мне пришлось воспользоваться электричкой. И вы представляете, в вагоне я ехала одна! Людей совсем зашугали. Некоторые люди у нас уже идут делать третью вакцину и даже хотят делать прививку детям», – рассказала об обстановке с коронавирусом в Германии Анастасия Уварова, в прошлом жительница Казани, ныне проживающая в Зарштедте.

Посещать культурные мероприятия, кинотеатры и рестораны могут только привитые и переболевшие коронавирусом. При этом на месте сотрудник заведения может попросить показать и результат отрицательного ПЦР-теста. К слову, подобные ограничительные меры для непривитых поддержали почти 75% немцев, данные приведены из соцопроса института Civey.

Стоит отметить, что сделать прививку от Covid-19 рекомендовано всем жителям Германии старше 18 лет, а военнослужащие, медицинский персонал и работники домов престарелых – все подлежат обязательной вакцинации. С появлением нового штамма «омикрон» жителей, прибывающих из стран ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, теперь отправляют на двухнедельный карантин.

В Германии проезд в поездах, метро и автобусах разрешен только привитым и переболевшим коронавирусной инфекцией Фото: Anna Shvets: Pexels

Франция: штраф за подделку санитарного пропуска – 75 тысяч евро

Тем временем власти Франции объявили о начале пятой волны коронавируса. За последние сутки прирост заболевших составил более 63 тысяч человек, умерли 158. В целом, по данным местных СМИ, число случаев Covid-19 выросло на 80%, детская заболеваемость выросла на 150%.

Чтобы снизить рост заболеваемости коронавирусом, власти страны обязали всех школьников носить маски, в некоторых школах и вовсе рекомендовали уйти на удаленку.

Кроме того, Франция усилила контроль на границе. Местные жители и туристы старше 12 лет, прибывающие в страну, должны показать отрицательный ПЦР-тест, при этом срок действия результатов сократили с 72 часов до суток. Кроме того, сократили и срок действия санитарных пропусков, теперь он действует 5-7 месяцев. Если человек не прошел ревакцинацию от коронавируса, то его пропуск автоматически аннулируется.

«За приобретение пропусков или их подделку жителям Франции грозят солидные штрафы, до 75 тысяч евро, или их могут отправить за решетку на 5 лет», – пишут местные СМИ.

Чтобы снизить рост заболеваемости коронавирусом, власти Франции обязали всех школьников носить маски Фото: RODNAE Productions: Pexels

Испания: самый высокий коллективный иммунитет

Напомним, что несколько месяцев из-за сложной эпидобстановки в Испании действовал режим ЧС, он закончился 9 мая. Сегодня Испания – единственная страна в Европе, где уровень вакцинации населения составил более 80%. Уже 4 декабря власти страны объявили о том, что в обязательной вакцинации нет необходимости. Теперь местные жители могут ограничиваться только бустерной дозой вакцины, то есть каждые полгода делать ревакцинацию.

Кроме того, власти Испании одобрили вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет. Их уже начали прививать вакцинами Pfizer и BioNTech. Перерыв между двумя компонентами составит 8 недель.

Тем не менее в стране сохраняется ряд Covid-ограничений. К примеру, прибывающие в Испанию должны будут показать отрицательный ПЦР-тест вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Во многих регионах, в 11 из 17, сохраняется действие Covid-паспортов, их должны показывать при входе в рестораны, спортзалы, ночные клубы и дома престарелых.

В Мадриде, наоборот, смягчились ограничения. Там ресторанам и ночным клубам разрешили вернуться в прежний рабочий график.

В среднем на лечение инфекции в Сингапуре может уйти порядка 25 тысяч сингапурских долларов – это почти полтора миллиона рублей Фото: CDC: Pexels

Сингапур: непривитые и заболевшие Covid-19 будут оплачивать лечение сами

Необычный подход к борьбе с коронавирусом выбрал Сингапур, где местные жители, отказавшиеся от вакцинации, будут сами оплачивать себе лечение от Covid-19. В среднем на лечение инфекции может уйти порядка 25 тысяч сингапурских долларов – это почти полтора миллиона рублей. Кроме того, местные власти объявили, что прекратят оплачивать медицинские счета невакцинированных жителей. Единственное исключение – дети до 12 лет.

Также в стране действует ряд жестких ограничительных мер. Жителям рекомендуют не выходить из дома, тем, кто сделал прививку от коронавируса, посещать кафе и рестораны можно, но с ограничениями – нельзя собираться компанией больше пяти человек.

Нарушивших Covid-ограничения ждут большие штрафы. Буквально за три дня в Сингапуре задержали более 180 тысяч нарушителей антиковидных мер, теперь им грозит штраф в одну тысячу сингапурских долларов – 52 тысячи рублей.

Кроме того, въезжающие в страну иностранцы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. В конце декабря в стране начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции детей от 5 до 11 лет.

В Японии для посещения общественных мест никаких документов не нужно. Но это пока Фото: zydeaosika: Pexels

Япония: приостановили выдачу виз для студентов и бизнесменов

В то время как одни страны повсеместно вводят сертификаты о вакцинации от коронавируса и QR-коды, в Японии для посещения общественных мест никаких документов не нужно. Но это пока. На данный момент власти страны рассматривают введение «паспортов вакцинации» для посещения магазинов, ресторанов и других мест.

«В Японии началась вакцинация бустерной дозой вакцины от коронавируса. В Минздраве ожидают, что в январе третьим компонентом вакцины будет привито уже более двух миллионов сотрудников сферы здравоохранения», – пишут местные издания.

Жесткие Covid-ограничения касаются тех, кто прибывает в страну. Они связаны с новым омикрон-штаммом. На въезд в Японию введен лимит – в день в страну могут прибыть не более двух тысяч человек.

Для иностранных студентов и бизнесменов приостанавливается выдача виз, те, кто прибывает из стран ЮАР, обязаны пройти 10-дневный карантин.

Ограничительные меры в связи с пандемией сохраняются и во многих других странах. К примеру, Covid-пропуска введены еще в Бельгии, Дании, Великобритании, Португалии, Чехии, Финляндии, Азербайджане, Грузии, Турции и многих других странах.

Кроме того, в некоторых странах, к примеру, в Македонии и Боснии, сохраняется комендантский час, а в Норвегии учащимся запрещено приходить в школу без отрицательного ПЦР-теста.

Фото на анонсе: Laura James: Pexels