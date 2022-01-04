В Дании 18 человек умерли от омикрон-штамма коронавируса

Восемнадцать летальных исходов от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» было зарегистрировано в Дании с момента появления штамма в королевстве, рассказала телекомпания TV2 со ссылкой на датский институт сывороток. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрировано 18 летальных исходов у людей, зараженных штаммом «омикрон», — говорится в сообщении института.

Ранее статистику по летальным случаям от «омикрона» не оглашали.

18 смертей от нового штамма зарегистрировано на 56 тысяч заражений за 30 дней в период с 21 ноября по 28 декабря 2021 года.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.