В Дагестане отказались продлевать режим нерабочих дней

В Дагестане решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства республики.

«Правительство региона не планирует продлевать нерабочие дни, с понедельника входим в обычный трудовой режим», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил республиканский Минздрав, темпы вакцинации значительно ускорились после введения антиковидных ограничений.

В регионе с 28 октября действует система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, ТЦ, театров и других общественных мест.

Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Регионы самостоятельно могут продлить режим после 7-го числа исходя из текущей эпидситуации. Ранее сообщалось, что власти Татарстана и Башкортостана также решили не продлевать режим.