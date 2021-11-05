Власти Башкортостана решили не продлевать режим нерабочих дней

Власти Башкортостана решили не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба, сообщается на сайте главы республики.

«Участники заседания учли рекомендации Управления Роспотребнадзора по Башкортостану и Минздрава региона, которые проанализировали ситуацию и отметили положительный эффект от принятых в республике ограничительных мер для невакцинированных жителей и периода нерабочих дней», – говорится в сообщении.

Детсады будут работать по обычному графику, а вот школьникам продлили осенние каникулы еще на неделю – до 14 ноября. Колледжи и вузы, как и учреждения допобразования, с 8 по 14-е число будут работать в режиме дистанта.

На заседании глава Башкортостана Радий Хабиров поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер для невакцинированных жителей республики.

Отмечается, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе продолжают расти. Глава местного Минздрава Максим Забелин рассказал, что республика получила более 2,2 млн доз вакцин от коронавируса. По данным на 4 ноября первый компонент получили 1,7 млн жителей республики, полностью прошли вакцинацию 1,3 млн человек.

Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Регионы самостоятельно могут продлить режим после 7-го числа исходя из текущей эпидситуации.