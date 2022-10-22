В Чистополе состоялась очередная отправка мобилизованных мужчин

Сегодня в Чистополе состоялась очередная отправка граждан, которые были призваны по частичной мобилизации. Мужчин в воинский путь провожали их близкие, родные, друзья, коллеги, а также глава района, представители духовенства, органов муниципальной власти. Об этом пишут «Чистопольские известия».

К мобилизованным мужчинам с напутствиями обратился глава района Дмитрий Иванов. Он рассказал, что на днях навестил ребят на сборном пункте в Казани. Призванные ранее они уже прошли боевое слаживание, буквально на днях они уедут в зону боевых действий.

«Я благодарен всем чистопольцам, которые не прячутся и пошли защищать нашу Родину. Ребята, вернитесь домой! Не забывайте, что за вами Родина, ваши близкие. Старики и дети здесь — в России. Мы все хотим мира. Удачи во всем, мы вас ждем дома!» — обратился он к военнослужащим.

Свои напутствия озвучил военком города Чистополь, Чистопольского и Новошешминского районов Андрей Пичушкин. Он призвал с честью выполнить свой конституционный и воинский долг.

«Ваша служба будет проходить в подразделении территориальной обороны. Как правило, это войска второго эшелона, на которые возложена задача по охране обороны важных государственных объектов, зданий, сооружений, охрана должностных лиц. Желаю вам успехов. И самое главное, вернуться домой живыми и невредимыми. Наше дело правое, победа будет за нами», — отметил Андрей Пичушкин.

Также со словами напутствия выступили представители духовенства — священник Никольского собора Виталий Гарабов и имам-мухтасиб Чистопольского района Мухаммад Киямов.

Со словами поддержки к убывающим на сборный пункт обратились их родственники, члены семей, близкие друзья. Фоат Сунгатуллин рассказал, что сегодня провожает своего друга по «Боевому братству» из Содружества пограничников. Вчера ему вручили повестку, он был в военкомате, за ночь собрался и сегодня пришел на отправку. Настрой у него боевой, говорит Фоат Сунгатуллин.

«Хочется сказать ребятам, чтобы служили достойно и вернулись живыми! Они должны чувствовать, что их дома ждут, поддерживают, любят», — отметил чистополец.

Отправки сегодня также состоялись из Набережных Челнов, Альметьевска и Бугульмы, о чем ранее сообщал «Татар-информ».