Альметьевск отправил в Казань еще два автобуса с мобилизованными гражданами

В Альметьевске состоялась очередная отправка мобилизованных военнослужащих. Перед убытием на сборный пункт в «Казань Экспо» ребята оформились, получили необходимую консультацию специалистов, позавтракали.

К мобилизованным обратился глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. «Самое главное, верим, что вы вернетесь живыми и здоровыми. И будем вас, как сегодня, торжественно встречать под звуки оркестра», — отметил он.

Ребят заряжала композиция «Вперед, Россия!» Олега Газманова. Один из мобилизованных — Рамис Рафиков — рассказал, что проходил срочную службу семь лет назад в ВДВ.

«Была слаженность, понимание, одна большая гвардейская семья. Все друг друга поддерживали», — отметил он. По его словам, он получил повестку на работе и с честью решил выполнить свой долг.

«Служите достойно, выполняйте свой воинский долг, — напутствовал Нагуманов. — Альметьевск с вами постоянно на связи. Уверен, что в ближайшее время мы еще будем встречаться. Будем на постоянной связи для того, чтобы решать имеющиеся бытовые вопросы».

Автобусы начали движение под «Марш славянки» и аплодисменты альметьевцев. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе главы, из Нефтеграда на следующей неделе пройдут еще отправки.