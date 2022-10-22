На сборный пункт Казанского танкового училища уехали 46 бугульминцев

46 жителей Бугульминского района, призванных по частичной мобилизации, сегодня уехали на сборный пункт Казанского танкового училища. Данная отправка стала шестой по счету, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Проводить мужчин на площадь Дворца молодежи пришли их родственники, друзья, коллеги, а также представители власти и духовенства. С напутствиями к мобилизованным обратились глава Бугульминского района Линар Закиров, военный комиссар города Бугульмы Рафаэль Миннетдинов, представители духовенства.

Линар Закиров отметил, что поддержка мобилизованным и их семьям будет оказываться как со стороны города и района, так и предприятий. Всем воинам были вручены рюкзаки с предметами первой необходимости.

«Уважаемые воины России! По зову сердца Родины вы отправляетесь выполнять сложную задачу по защите нашей страны в войне, в которой участвуют практически всё НАТО. К сожалению, история повторяется, и спустя столько лет агрессия против России продолжается. Именно вы будете защищать нашу страну, нашу независимость. Сегодня мы вынуждены попрощаться с вами, чтобы потом встретить живых, здоровых и с Победой. Держитесь друг друга и прикрывайте спины. Стойкости и мужества вам. От вас зависит спокойствие и мир над головами всех граждан нашей страны. За вами — Россия, Татарстан, Бугульма, ваши родные и близкие. Мы помогаем и будем продолжать помогать и поддерживать вас во всем! Ждем вас дома! Возвращайтесь с победой!» — обратился к воинам Линар Закиров.

Среди призывников — мужчины, имеющие боевой опыт и определенные воинские специальности. После обучения в Казани они будут направлены в зону проведения спецоперации на Украине.

Пенсионер МВД, несмотря на бронь от мобилизации, сам пришел в военкомат: «Нисколько об этом не жалею. Значит так надо. Обязательно вернусь! Слава России!»

Мобилизованный связист признается, когда получил повестку, немного волновался. Но есть четкое осознание — в такое сложное время стране нужна помощь: «Это наш долг. У всех боевой настрой. Всем удачи, здоровья и вернуться с Победой!»

В предыдущую отправку защищать Родину были направлены 25 офицеров. 24 октября состоится седьмая отправка из Бугульминского района. На обучение в Казань уедут еще около ста мобилизованных мужчин.