В Чистополе будут судить водителя грузовика, устроившего ДТП с пятью погибшими

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с пятью погибшими. В скором времени дело направят в Чистопольский суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее агентство сообщало, что авария произошла 9 мая. По версии следствия, 51-летний водитель грузовика ехал на высокой скорости по дороге Казань – Оренбург – Акбулак. В какой-то момент он потянулся за зажигалкой и отвлекся от дороги, в результате чего столкнулся с микроавтобусом, в котором было 9 человек.

В аварии погибли пять человек, еще четверо получили различные травмы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».

Свою вину водитель грузовика полностью признал, сейчас он находится под стражей.